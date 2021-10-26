РИАМО - 26 окт. На столичных дорогах во вторник вечером прогнозируют 8-балльные пробки, на данный момент загруженность оценивается в 3 балла из 10 возможных, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Движение в центр затруднено на Ярославском шоссе, шоссе Энтузиастов и Волгоградском проспекте.

Нет проблем с движением на проспекте Маршала Жукова, Ленинградском и Волоколамском шоссе.

Пробки могут возникать из-за дорожных работ. Сейчас они проходят на 31 км, 53 км МКАД, на Пятницком и Дмитровском шоссе, Проспекте Мира.