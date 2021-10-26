РИАМО - 26 окт. Пожилые жители столицы, которым рекомендовано соблюдать домашний режим в период пандемии, продолжат получать технические средства реабилитации, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Горожане старше 60 лет получают трости, ходунки и кресла-коляски, а также могут получить компенсацию за самостоятельное приобретение средств реабилитации.

В 2021 году технические средства реабилитации смогли получить более 200 тыс. горожан, у которых есть инвалидность. Кроме того, порядка 60 тыс. человек получили компенсацию.

За 9 месяцев этого года услугами Ресурсного центра для инвалидов воспользовались около 460 тыс. жителей столицы старшего поколения. Получить подробную информацию о работе центра можно по номеру +7 495 870-44-44.

Из-за ухудшения эпидситуации в Москве с 25 октября по 25 февраля вводится домашний режим для горожан старше 60 лет и лиц с хроническими заболеваниями. Они должны будут находиться по месту постоянного жительства или на даче.

С 8 ноября для пожилых москвичей в возрасте старше 60 лет и хронически больных граждан будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте. Их социальные карты буду заблокированы.

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