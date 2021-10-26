РИАМО - 26 окт. Минздрав РФ утвердил форму сертификата о вакцинации от коронавируса. Документ формируется в цифровой форме, однако будет возможность получить и бумажную версию, сообщает Газета.ru.
Соответствующий приказ вступит в силу 8 ноября. Подтверждающие документы, полученные до этой даты, будут автоматически переоформлены на сайте «Госуслуг».
Сертификат будет сообщать имя, фамилию и отчество человека, его пол и дату рождения, место рождения и дату создания сертификата.
Еще на нем разместятся QR-код, название введенной вакциной, дата и место прививки. Также в документе будет информация о ревакцинации, медицинских противопоказаниях.
Данные будут изложены на русском и английском языках. Сам документ предоставят не позднее чем через три дня после завершения вакцинации.
Самое важное о коронавирусе смотрите в онлайн-трансляции РИАМО>>
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии