РИАМО - 26 окт. На портале mos.ru начал в пилотном режиме работу бесплатный сервис «Вывоз ненужных вещей», сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Горожане могут заказать вывоз сломанной или старой крупной бытовой техники, а также тяжелых металлических предметов.

Сервис сейчас доступен в разделе «Услуги» в категории «Жилье, ЖКУ, двор» на портале mos.ru. Пользователям надо заполнить заявку и указать адрес, наличие или отсутствие в доме лифта, а также удобное время.

Вызвать мастера можно каждый день с 9:00 до 21:00. Кроме того, необходимо уточнить контактные данные и нажать «Подать заявку».

Сервис позволяет вывезти ванну, плиту, стиральную машину или, например, автомобиль, который стоит во дворе. Планируется, что в будущем появится возможность вывоза старых диванов, шкафов и других тяжелых предметов из квартиры.

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