РИАМО - 26 окт. В Москве и области во вторник ожидается переменная облачность, а максимальная температура воздуха составит около плюс 8 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура в Москве составит плюс 5-8 градусов, по области – плюс 3-8. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами с порывами 12-14 м/с. Осадков не ожидается.

Атмосферное давление составит 752 мм. рт. ст. Относительная влажность воздуха около 60%.

Ранее синоптик предупредил о потеплении до плюс 13 градусов на предстоящих выходных.

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