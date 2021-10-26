РИАМО - 26 окт. Во вторник в мире отмечают День приятных неожиданностей и Всемирную ночь воя на Луну. Помимо этого, 26 октября 529 лет назад в мире изобрели грифельный карандаш, а 197 лет назад открылся Малый театр в Москве.

День приятных неожиданностей

Кто придумал праздновать такой день — неизвестно. Однако люди идею оценили, и последователей у Дня приятных неожиданностей с каждым годом становится все больше. 26 октября принято неожиданно радовать своих близких, знакомых и даже не знакомых.

Самое главное — обрадовать человека подарком или своим вниманием. Примечательно, что праздник пришелся именно на осень, — ту пору, когда особенно навивает грусть.

При этом лучше себя будет чувствовать и тот, кто готовил сюрприз: ученые доказали, что хорошие поступки повышают настроение, тем самым укрепляют иммунитет, повышают тонус и снижают вероятность появления заболеваний нервной системы.

Вой на Луну избавляет от тоски

Некоторые люди ночью 26 октября выходят на улицу, на свои балконы, устремляют взгляд на Луну и начинают выть. Они верят, что это позволит прогнать депрессию, тоску и прошлые обиды.

Выть обычно начинают с 10 вечера. Во время этого нельзя материться, смеяться или громко кричать.

Изобретен карандаш с грифелем

пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны»

В этот день в 1492 году в мире появился первый грифельный карандаш. Спустя время этот предмет стал популярен по всей планете благодаря своей простате и надежности.

До его появления люди часто использовали палочки, которые были сделаны из смеси свинца с цинком.

Открылся Малый Театр

Постоянную драматическую труппу в Москве начали создавать в 50-х годов XVIII века. Был создан театр, который какое-то время существовал как частная антреприза.

Потом труппа пополнилась актерами крепостных театров. В итоге всех совершенствований и развития осенью 1824 года было объявлено о создании Императорского театра в доме купца Варгина на Петровской площади.

Официально Малый театр открылся 26 октября 1824 года. В этот день актеры показали новую драматическую постановку, балет.