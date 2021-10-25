РИАМО - 25 окт. Система-112 Московской области приняла свыше 56 млн вызовов с начала эксплуатации 1 июня 2015 года, сообщает пресс-служба ГКУ МО «Центр 112».

Ежедневно на смену заступают свыше 350 специалистов, а операторы принимают и обрабатывают более 30 тыс. звонков.

По статистике, из общего числа экстренных вызовов около 80% обращений приходится на скорую помощь, более 16% составляют вызовы полиции и ГИБДД, остальные 4% адресованы службе пожарной охраны, аварийной газовой и другим службам.

В Подмосковье вызвать помощь можно набрав номер «112» с мобильного или стационарного телефона, через СМС, мобильное приложение «112 МО» и программу Skype.