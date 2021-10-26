РИАМО - 26 окт. На ВДНХ продолжается реставрация павильона ВДНХ для музея Олимпийского комитета, на данный момент работы закончены на 40%, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Речь идет о павильоне №15 «Радиоэлектроника и связь». Работать там начали в 2019 году. Заместитель мэра напомнил, что его построили почти 70 лет назад. За это время здание стало иметь неудовлетворительное состояние. Он уточнил, что некоторые его элементы перестали быть прочными, также потерялась и несущая способность.

«Требовался капитальный ремонт кровли, пострадала внутренняя отделка и скульптурный декор фасада», — сказал Бирюков.

Он добавил, что при реставрации специалисты используют архивные фото, которые помогают восстановить исторический облик павильона, а также воссоздать утраченные элементы и отреставрировать сохранившиеся.

«В настоящее время проект завершен на 40%, выполнена расчистка стен, поверхностей лепного декора и фасадов от неисторических закрасок, укреплены и восстановлены конструктивные элементы главного фасада», — сказал Бирюков.

После реставрации в павильоне будет новый подвал. Поэтому строители усилили фундамент и закрепили грунт специальными сваями.

Бирюков отметил, что на данный момент закончена реставрация рустованной поверхности главного фасада. Сейчас проходят работы по воссозданию лепного декора стен, потолков и фасадов, реставрации искусственного мрамора колонн и порталов в Вводном зале и зале Сталинградской области.

В павильоне завершили монтаж 8 воссозданных горельефов боковых устоев и возвращенных 48 барельефов пилонов главного фасада. Завершить работы планируется в следующем году.