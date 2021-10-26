РИАМО - 26 окт. За 3 месяца специалисты восстановили крышу и фасад жилого дома в квартале фабрики «Гознак», сообщили РИАМО в пресс-службе Фонда капитального ремонта города Москвы.

Исторический жилой квартал расположен в Даниловском районе на Мытной и Люсиновской улицах, там насчитывается 12 домов. В начале они были 4-этажными, позже пристроили еще 2 этажа всем, кроме одного дома – №25, стр. 1. В 1909 году архитекторы Певзнер и Алексеев спроектировали его в духе спроектировать в духе советского авангарда.

В доме №25, стр. 1 насчитывается 3 секции по 48 квартир. Наружные стены выполнены из кирпича толщиной 77 см. Фасад не оштукатурен, но кирпичная кладка окрашена в желтый цвет. На нем размещены 2 декоративных пояса и карнизы, покрытые оцинкованной сталью.

Почти за 100 лет на стенах дома образовалось множество сколов и трещин, а растворные швы выветрились на глубину до 10 мм. Кроме того разрушился защитный слой бетонных плит, от коррозии пострадали и балки. Крыше здания потребовался капитальный ремонт, она износилась почти на 45%, а часть конструкции была повреждена ржавчиной и плесенью.

Восстановление заняло 3 месяца. Специалисты очистили поверхности и стены от грибка, провели ремонт кирпичной кладки фасада и заполнили его швы специальным составом. Специалисты обработали антисептиком места примыкания водосточной системы. Далее приступили к грунтовке фасада и выкрасили его в исторический цвет. Также на него нанесли особый слой тонкой защитной пленки, она защитит здание от атмосферных осадков.

В программу капитального ремонта города Москвы вошло около 28 тыс. домов общей площадью более 258 млн. кв. м, в которых запланировано восстановление более 355 тыс. инженерных систем и конструктивных элементов зданий и замена более 112 тыс. лифтов.