РИАМО - 25 окт. Представители малого и среднего предпринимательства из пострадавших отраслей смогут получить грантовую поддержку от правительства с 15 ноября, сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

Правительство РФ выделит около 38,5 млрд рублей на поддержку МСП и социально ориентированных НКО из наиболее пострадавших отраслей экономики. Помощь получат компании из сферы гостиничного бизнеса, общепита, спорта, дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, развлечений.

«Безусловно, в Московской области эта мера поддержки будет востребована. В прошлом году после локдауна аналогичная программа уже работала и более 170 тысяч региональных предпринимателей получили выплаты. Общий объем средств, полученных подмосковным бизнесом по этой программе, превысил 4,2 млрд рублей. Для субъектов МСП важно, чтобы эти инструменты заработали и сегодня», - отметила министр инвестиций, промышленности и науки области Екатерина Зиновьева.

Она подчеркнула, что механизмы выделения поддержки уже отработаны, поэтому трудностей с подачей заявок и получением средств возникнуть не должно.

Компании смогут подать заявки на гранты дистанционно в течение полутора месяцев начиная с 1 ноября. Федеральная налоговая служба будет их принимать и обрабатывать, деньги начнут поступать с 15 ноября.

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