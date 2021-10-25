РИАМО - 25 окт. Оплата парковки у парка Малевича в Одинцовском округе стала доступна в мобильном приложении «Парковки Москвы», это первая парковка Подмосковья, подключенная к столичной системе, сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

«По поручению губернатора Воробьева Андрея Юрьевича мы провели работу по интеграции автомобильной парковки у парка Малевича в приложение «Парковки Москвы». Теперь это первая подмосковная парковка в данном приложении. Возможность оплаты парковки с мобильного телефона доступна уже сейчас», – рассказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Парк Малевича является современной благоустроенной парковой территорией, объединяющей отдых на природе, искусство и спорт.

В парке есть прогулочные зоны, кафе, а также места для активного отдыха: волейбольные площадки, теннисные столы, зона для воркаута и два футбольных поля с подогревом. Сейчас на парковой территории ведется строительство водного объекта с каскадной системой водопадов.

Сегодня в системе «Московского паркинга» 49 коммерческих парковок. Через приложение можно увидеть их загруженность и оплатить стоянку автомобиля.

«В дальнейшем мы рассчитываем подключить к приложению и другие областные платные парковки — это удобно для местных водителей, так как многие подмосковные автомобилисты итак пользуются нашим приложением при поездках в Москву», - сказал заместитель мэра Москвы, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Он отметил, что способ оплаты парковки через мобильное приложение является наиболее безопасным во время пандемии, так как водителю не придется покидать свой автомобиль и идти к терминалу оплаты.