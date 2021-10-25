РИАМО - 25 окт. Суммарный объем кешбэка, возвращенного жителям Подмосковья за своевременную оплату жилищно-коммунальных услуг через платежную систему «Мир», составил более 17,2 млн руб. за неполных четыре месяца действия акции, об этом сообщает пресс-служба вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина.

При этом сумма начисленного за коммунальные услуги кешбэка увеличилась почти в 1,7 раза с сентября. В прошлом месяце сумма кешбэка составляла 10,7 млн руб.

«Благодаря программе «Коммунальный кешбэк» летом этого года подмосковные жители получили возможность экономить на оплате жилищно-коммунальных услуг в размере 1% от суммы коммунальной платежки. Суммарная экономия на «коммуналке» составила уже более 17,2 млн руб. для более 130 тыс. подмосковных жителей», - сказал Хромушин.

Он отметил, что программа начисления кешбэка за услуги ЖКХ не имеет аналогов в России.

Жители Подмосковья своевременно оплачивающие коммунальные услуги картой платежной системы «Мир» могут вернуть кешбэк в размере 1% от суммы счета за коммунальные услуги. Для этого оплата должна быть произведена в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении единого информационно-расчетного центра МособлЕИРЦ. Сведения о размере начисляемого кешбэка и правила программы доступны на сайтах privetmir.ru и мособлеирц.рф.

Кроме того, для объяснения жителям региона расчетов за ЖКУ в 2020 году был создан электронный сервис МособлЕИРЦ «Умная платежка», который позволяет администрировать и оплачивать услуги ЖКХ в режиме онлайн.

«Это простой и доступный инструмент, можно сказать, мобильный офис жителя, для оплаты ЖКУ, включающий в себя много удобных сервисов, в том числе, онлайн-оплату без комиссии из любой точки мира, оформление субсидии на оплату ЖКУ», - добавил Хромушин.

Вице-губернатор подчеркнул, что сегодня личным кабинетом пользуются более 1,6 млн пользователей, а мобильным приложением - более 705,5 тыс. жителей.

Кешбэк за ЖКУ: как работает программа «Коммунальный бонус»>>