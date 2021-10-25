РИАМО - 25 окт. Диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала, чем может быть опасен дефицит витамина D для человеческого мозга.

Недостаток этого гормона приводит к нарушению когнитивных способностей, сообщает «Вечерняя Москва».

«Проводились масштабные исследования, которые подтвердили, что дефицит гормона провоцирует когнитивные нарушения, влияет на работу мозга и увеличивает риск развития возрастных нейродегенеративных заболеваний», — сказала Макиша.

По мнению врача, отсутствие полезного вещества ускоряет процессы старения мозга, повышая риски развития старческого склероза, а также болезней Альцгеймера и Паркинсона.