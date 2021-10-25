РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 окт. Рабочие завершат капремонт климовского пункта Подольской подстанции скорой медицинской помощи к концу года, сообщается на сайте администрации округа.

В климовском пункте Подольской подстанции скорой медицинской помощи продолжается ремонт. Здание было построено в 1987 году и потребность в обновлении назрела давно. Средства на ремонт были выделены в рамках государственной программы «Здравоохранение».

На капитальный ремонт выделено 15 млн рублей. В настоящее время проводятся ремонтные работы фасада здания, кровли, основного здания и кровли гаража. Также производится косметический ремонт внутри здания. Строители приступили к работе на объекте с 11 октября, срок окончания — 31 декабря текущего года.

Несмотря на некомфортные пока условия, бригады медиков продолжают выезжать на вызовы к пациентам – здесь работают 6 бригад, 4 из них врачебные, две бригады фельдшерские.