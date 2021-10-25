РИАМО - 25 окт. Свыше 30 автобусов «Мострансавто» забрендировали тематической символикой в рамках проекта «Активное долголетие». Об этом сообщает пресс-служба областного Минтранса.

Губернаторский проект стартовал в 2019 году, его главная задача — помочь людям старшего поколения поддерживать активный образ жизни. Для этого к их услугам действуют различные спортивные секции, образовательные курсы, творческие кружки, проводятся экскурсии к достопримечательностям региона и т.д.

Автобусы большого, среднего и малого классов, задействованные в проекте, будут курсировать по маршрутам компании в городах Подмосковья до 6 января 2022 года. Символика проекта уже украшала автобусы предприятия в 2019 году.

«Мострансавто» регулярно принимает участие в различных проектах правительства региона. Так, в 2021 году предприятие брендировало автобусы изображениями «Лето в Подмосковье» и «Зима в Подмосковье».

В связи с эпидситуацией проезд в общественном транспорте Подмосковья возможен только в масках. Надевать их необходимо перед посадкой в автобус. В линейном подвижном составе, а также на автовокзалах и автостанциях компании продолжается обязательная дезинфекционная обработка.