РИАМО - 25 окт. В будущем ресторан Biologie хочет наладить полный цикл производства собственных продуктов, как это сделал знаменитый ресторан скандинавской кухни Noma, признававшийся лучшим в мире, сообщила в интервью РИАМО шеф-повар подмосковного гастробистро Biologie Екатерина Алехина.

По ее словам, сейчас ферма ресторана находится в 90 км от самого заведения. Там делают сыр, масло и творог. К лету 2022 года планируется создание фермы непосредственно вблизи ресторана. Сейчас идут переговоры с властями Подмосковья.

«Я живу в 10 минутах езды от ресторана, и дома у меня есть огород на 30 соток, где я собираю малину и помидоры, сезонные растения, которые мы используем в интерьере. На втором этаже ресторана скоро появится теплица для салатов и зелени, вертикальные сады, которыми можно управлять с телефона. Там же мы будем делать свой сыр. Планы у нас амбициозные: хочется наладить полный цикл как в датском ресторане Noma», – сказала Алехина.

Она отметила, что имеет ряд любимых ресторанов. В их числе – Disfrutar в Барселоне, Mirazur во французском Ментоне, а также ресторан братьев Рока в испанской Жироне.

Ресторан Biologie в селе Ильинское подмосковного Красногорска ранее получил кулинарную звезду Michelin и зеленую звезду за бережное отношение к природе. Всего в первый гид Michelin по России вошли 69 ресторанов. Среди них 2 отмечены 2 звездами, 7 заведений получили 1 звезду, 15 ресторанов отмечены наградой Биб Гурман.

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