РИАМО - 25 окт. В будущем ресторан Biologie хочет наладить полный цикл производства собственных продуктов, как это сделал знаменитый ресторан скандинавской кухни Noma, признававшийся лучшим в мире, сообщила в интервью РИАМО шеф-повар подмосковного гастробистро Biologie Екатерина Алехина.
По ее словам, сейчас ферма ресторана находится в 90 км от самого заведения. Там делают сыр, масло и творог. К лету 2022 года планируется создание фермы непосредственно вблизи ресторана. Сейчас идут переговоры с властями Подмосковья.
Она отметила, что имеет ряд любимых ресторанов. В их числе – Disfrutar в Барселоне, Mirazur во французском Ментоне, а также ресторан братьев Рока в испанской Жироне.
Ресторан Biologie в селе Ильинское подмосковного Красногорска ранее получил кулинарную звезду Michelin и зеленую звезду за бережное отношение к природе. Всего в первый гид Michelin по России вошли 69 ресторанов. Среди них 2 отмечены 2 звездами, 7 заведений получили 1 звезду, 15 ресторанов отмечены наградой Биб Гурман.
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