РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 25 окт. В соответствии с постановлением губернатора Московской области в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции с 28 октября по 7 ноября приостанавливается прием посетителей центром обслуживания клиентов, сообщается на странице Щелковского Межрайонного водоканала в соцсети «ВКонтакте».

По вопросам обслуживания можно обращаться через интернет-приемную, также можно писать на почту: info@mr-vk.ru.

Для удобства жителей будет работать единый многоканальный телефон: 8 (496) 566-94-62. Абонентский отдел:

частный сектор – доб.3; МКД – доб.4; юрлица – доб.5, ПТО – доб.7; АДС – доб.8.