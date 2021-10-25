РИАМО - 25 окт. Шеф-повар подмосковного ресторана Biologie со звездой Michelin Екатерина Алехина в интервью РИАМО рассказала, что 6 лет готовилась к открытию собственного заведения, а вдохновила ее на это история открытия известной сети фаст-фуда KFC.

По образованию Алехина является художником. Она рисовала картины с 11 лет, училась в художественной школе, затем в Московском художественном училище прикладного искусства и Высшей академической школе графического дизайна при МГХПА им. Строганова.

«Меня в свое время очень вдохновила история появления KFC: человек вышел на пенсию и создал бренд мирового уровня. Кулинария всегда была моим хобби, но в профессию я пришла нетрадиционным способом. Я 6 лет готовилась к открытию своего ресторана. Последние два года перед открытием я бесплатно стажировалась в одном из европейских заведений», – сказала Алехина.

По словам шефа, сейчас она картины больше не рисует, а делает декоративные поделки из еды на кухне.

«Мне 45 лет. Я с утра до вечера на работе. Перед сном у меня есть всего несколько часов на самообразование, а по вторникам я читаю лекции своим коллегам. При этом у меня много энергии. Я не чувствую, что мое время прошло», - уверена Алехина.

Первый гид Michelin по столичным кафе и ресторанам представили в «Зарядье» 14 октября. Семь заведений получили по одной звезде, два заведения – по две звезды. Всего в гид Michelin на 2022 год вошли 69 заведений.

Полную версию интервью читайте на сайте РИАМО>>