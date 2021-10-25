РИАМО - 25 окт. При столкновении маршрутки с опорой освещения на Каширском шоссе в Подмосковье 4 человека получили ушибы и ссадины, госпитализация не потребовалась, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«ДТП произошло в 15:45. Маршрутная «Газель» врезалась в опору освещения на 27-м км Каширского шоссе. В результате 4 человека получили ушибы и ссадины», — пояснили в пресс-службе.

Отмечается, что пострадавшим госпитализация не потребовались, всех четверых отпустили домой.

Обстоятельства и причины ДТП устанавливают правоохранительные органы. ​