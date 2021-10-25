РИАМО - 25 окт. Уругвайская актриса, певица и дизайнер Наталья Орейро, а также ее сын официально получили российское гражданство, сообщает Федеральное агентство новостей.

Соответствующий указ подписал российский президент Владимир Путин. Информация об этом опубликована на официальном сайте Кремля.

Звезда не раз говорила о том, что получить гражданство для нее важно в качестве доказательства любви к России.

При этом, по ее собственным словам, она не собирается переезжать в РФ из Аргентины, однако в ее планах есть частые посещения поклонников.

Мировую известность Орейро принесла главная роль в аргентинском сериале «Дикий ангел». Также она является номинанткой премии «Latin Grammy» 2001 года в категории «Лучший женский вокальный поп-альбом».