РИАМО - 25 окт. С начала 2021 года по предписаниям подмосковного Госадмтехнадзора устранено 1313 нарушений чистоты и порядка вдоль региональных вылетных магистралей, при этом 28 нарушений устранено за прошедшую неделю, сообщает пресс-служба ведомства.

«Приведены в порядок 192 остановочных павильонов и 476 объектах на территориях, прилегающих к объектам в полосах отвода дорог; 73 объекта электросетевого хозяйства, 46 ограждений, 24 объекта рекламы, 17 барьерных ограждений и шумозащитных экранов, 37 фасадов зданий. Демонтировано 172 средства размещения информации», - сказал глава Госадмтехнадзора Подмосковья Олег Баженов.

Отмечается, что с начала этого года наибольшее количество нарушений устранено на Волоколамском шоссе (463).

Также множество нарушений ликвидировано на Горьковском (132), Щелковском (124), Дмитровском (116), Пятницком (105), Новорязанском (96), Носовихинском (96), Егорьевском (63) и Старом Симферопольском шоссе (55).