РИАМО - 25 окт. Представители малого и среднего бизнеса Подмосковья смогут воспользоваться обновленными мерами поддержки, новые субсидии в регионе будут доступны для гидов, музеев, экскурсионных компаний, санаториев, туроператоров, организаций общественного питания, организаторов выставок, конференций и развлекательных мероприятий, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Первая новая субсидия дает возможность получить безвозмездный грант на зарплату сотрудникам. Так, на одного занятого полагается один МРОТ - 12 796 руб.

Участники программы могут подать заявление на получение гранта с 1 ноября по 15 декабря 2021 года через личный кабинет на сайте nalog.ru. Выплаты будут осуществляться через восемь рабочих дней с даты подачи заявления.

Еще одной мерой поддержки подмосковных предпринимателей, работающих в сфере туризма, является получение льготного кредита всеми участниками льготной программы кредитования ФОТ 2.0 и компаниями, созданными с 1 июля 2020 года. Максимальный размер кредита составляет МРОТ, умноженный на количество сотрудников и на 12 месяцев, но не больше 500 млн руб.

Также для предпринимателей предусмотрен льготный кредит по ставке 3%. В течение первых шести месяцев участникам программы не нужно вносить платежи, а в течение следующих 12 месяцев полагается возврат основного долга и выплата 3%.

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