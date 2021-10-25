РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 окт. В Подольске объявили открытый аукцион в электронной форме на заключение договоров на установку рекламных конструкций, сообщили на сайте администрации округа.

Открытый аукцион на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках, государственная собственность на которые не разграничена, а также земельных участках, зданиях и ином имуществе, находящихся в собственности округа, будет проходить в электронной форме № 3.

Подать заявки на участие в электронном аукционе можно до 8 ноября, аукцион пройдет 11 ноября.

Места размещения рекламных конструкций, разыгрываемые на электронном аукционе, соответствуют схеме размещения рекламных конструкций на территории округа. Они размещены на сайте администрации округа, на портале Региональной географической информационной системы Московской области (РГИС).