РИАМО - 25 окт. Не только пенсионеры и люди с низкой финансовой грамотностью привлекают внимание мошенников. Стать жертвой уловок могут люди, имеющие большие долги по кредитам, сообщила эксперт ОНФ Александра Пожарская.

Те, у кого высокая закредитованность, и кто не имеет возможности своевременно ее погашать, становятся восприимчивы к манипуляциям.

«Они часто обращаются за новыми кредитами, чтобы закрыть старый, туда, где им его точно дадут. Всегда и всем без отказа выдают кредиты только на нелегальном рынке», - пояснила Пожарская в интервью радио Sputnik.

Займ у нелегального кредитора всегда связан с рисками. Эксперт считает, что навязчивые предложения о кредитах от сомнительных организацией могут стать поводом для подачи заявления в прокуратуру.

«Эта структура занимается мониторингом и осуществляет меры надзорного реагирования за нелегальными кредиторами. Пока, к сожалению, наказывают нелегальных кредиторов лишь по административным статьям, но скоро вступит в силу закон, которой будет предполагать уголовную ответственность за нелегальное кредитование», - отметила Пожарская.