РИАМО - 25 окт. Ажиотаж вокруг ресторана Biologie, который получил мишленовскую звезду, заставил убрать из меню некоторые позиции, а сотрудники заведения из-за наплыва клиентов иногда спят на работе, сообщила в интервью РИАМО шеф-повар подмосковного гастробистро Biologie Екатерина Алехина.

Ресторан, расположенный в селе Ильинское подмосковного Красногорска, ранее получил кулинарную звезду Michelin. Это означает, что в заведении кухня очень высокого уровня и оно заслуживает специального посещения. Кроме того, Biologie отметили зеленой звездой за экофрендли отношение к природе.

По словам Алехиной, в ее заведении все места забронированы вплоть до конца года. Из-за этого работать приходиться еще больше.

«К нам по-прежнему приходят постоянные гости, поздравляют, подарили даже сердце из роз, чтобы меня поддержать. <...> За выходные мы в ноль вышли по заготовкам. Некоторые сотрудники уже даже спят на работе», – отметила она.

Шеф-повар пояснила, что из-за наплыва гостей пришлось убрать из меню некоторые блюда, но те, которые важны для особых гостей, оставлены. Теперь из-за ажиотажа не все постоянные клиенты не могут попасть в ресторан, это огорчает.

«Мы физически не можем обслужить всех: на кухне мы делаем сложные блюда, а не просто рубим салаты. У нас есть паста с крабом, для приготовления которой мы не используем салатное крабовое мясо, а берем крупного камчатского краба, разделываем его и добавляем мясо из фаланги в пасту», – разъяснила Алехина.

Она подчеркнула, что не знала о том, что заведение посещали инспекторы гида Michelin: в ресторане всегда много иностранцев, поэтому понять, кто есть кто, просто невозможно. А потом оказалось, что одна из постоянных клиенток была членом команды Michelin, но это уже выяснилось после того, как вся команда гида побывала в ресторане во главе с ее руководителем Гвендалем Пулленеком.

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