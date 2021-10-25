Предприятие «ПромМаш Тест», расположенное в подмосковном Чехове, является крупным испытательным центром России. Именно здесь товары, которыми мы ежедневно пользуемся, тестируются на безопасность. В их числе бытовые приборы, одежда, игрушки, мебель, автомобили, средства защиты и многое другое. Корреспонденты РИАМО побывали на предприятии и узнали, какую проверку товары проходят, прежде чем попасть в руки к покупателям.

Масштабно и анонимно

Масштабное предприятие занимает три корпуса площадью более 4,5 гектара. За год в многочисленных лабораториях испытывают около 23 тысяч образцов.

Основная задача центра – проверять товары на безопасность и качество. Специалисты выясняют, как они поведут себя при активном использовании. Также здесь выявляют содержание вредных элементов – это необходимо для обязательной сертификации по ряду требований, без которых продукт не может реализовываться на территории Таможенного союза.

Чтобы избежать предвзятости, работа с товарами происходит на условиях анонимности: вместо брендов сотрудники ориентируются на номера, которые присваивают каждому объекту.

На предприятии «ПромМаш Тест» применяют более 10 тысяч методик испытаний. Для этого приспособлен целый парк оборудования, привезенный из разных уголков мира, в том числе из Швейцарии, Германии, Америки и Голландии. Присутствует и техника из России, а в 2018 году в испытательном центре наладили собственное производство.

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В условиях Крайнего Севера

Площадь испытательного центра разделена в соответствии с испытаниями и их методами. Так, в лаборатории низковольтного оборудования тестируют бытовые приборы: пылесосы, мультиварки, мобильные телефоны, вилки и розетки, а также другую электронику, которой мы пользуемся ежедневно. На различных аппаратах искусственным путем создаются условия, максимально приближенные к эксплуатации в реальной жизни. Так, например, имитируются приготовление пищи, случайные падения или попадание под дождь.

В центре проводят испытания техники на крепость оболочки, теплостойкость, защиту от пыли и влаги, чтобы прибор хорошо функционировал в любое время года. Тестируют объекты и на предмет IP защиты (защита от вредного воздействия окружающей среды – прим. ред), проверяют максимальные рабочие нагрузки.

Приборы излучают высокочастотные волны, вредные для пользователя. Чтобы оценить их количество, устройство помещают в полубезэховую камеру, где те подвергаются активному воздействию. Цена такого оборудования доходит до полумиллиарда рублей.

Еще одно любопытное устройство – климатическая камера, где объекты подвергают экстремальным температурам. Помимо техники, здесь испытывают и другие товары, в том числе термокостюмы полярников, работающих в условиях Крайнего Севера.

Различные испытания не ограничиваются мелкими приборами – в одной из лабораторий предприятия тестируют даже автомобили.

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Проверка на прочность

Не менее важно для потребителя знать о качестве мебельной, текстильной продукции, а также детских товаров. Для этих категорий в испытательном центре отведены отдельные зоны. С помощью приборов в одной из них одежду проверяют на устойчивость к стиркам, трению, поту, а также на водонепроницаемость. А для проверки обуви оборудован специальный термоконтейнер, который определяет температуру стельки.

Необычно выглядит проверка детских колясок: их ставят на специальные движущиеся дорожки, которые имитируют ступеньки или ухабы. Такой тест-драйв может длиться вплоть до 30 часов – каждые два часа сотрудники снимают показатели на предмет повреждений. Если лаборатория выявляет нарушения, то товар возвращают для устранения недостатков, после чего заказчик может привезти его снова. Параметры испытаний определяет фирма-изготовитель, которая присылает техническое задание.

Не менее детально исследуют, предметы интерьера и элементы мебели. Так, с помощью прибора с толстыми тупыми шипами матрасы продавливают, чтобы определить качество «начинки». На столы и стулья производится давление тяжелого груза – так можно определить, какой вес они могут выдержать. Кроме того, необходимо выявить, насколько в мебели и строительных материалах высок процент токсичных веществ. Для этого образцы закладываются в климатическую камеру с выставленными показателями влажности и температуры, затем оттуда забирается воздух и помещается в поглотительный раствор. Полученные пробы тщательно изучают.

Работает на предприятии и лаборатория, где проверяют упаковки пищевых продуктов. Стеклянные бутылки, например, заполняют водой, чтобы узнать их прочность.

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Испытания с участием людей

Самой интересной точкой центра можно назвать лабораторию, где тестируют средства защиты. Здесь для проверки тех или иных товаров, например, масок, привлекают испытателей.

Чтобы проверить уровень проницаемости защитных масок, человек надевает защиту, заходит в специальную камеру и выполняет различные упражнения: шагает по беговой дорожке, поворачивает голову и общается с руководителем эксперимента. При этом в камере распыляют безвредный для человека хлорид натрия – он позволяет оценить проницаемость средства защиты.

Подобный эксперимент с участием человека можно наблюдать и при проверке защиты, страхующей от падений с высоты. Испытатель, снаряженный страховкой, находится на высоте нескольких метров над уровнем земли и постоянно отклоняется, проверяя устройство.

Тест проходят и страхующие ремни с касками: в первые одевают манекен, который спускают с большой высоты, а вторые пытаются пробить острым шипом при высоком давлении.

Гордость предприятия – единственный в России подвижный манекен от компании Newton. Он обладает собственной температурой, имитирует человеческие движения и даже потеет.

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