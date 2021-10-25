РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 окт. Пробка протяженностью 3,6 км образовалась на Волоколамском шоссе в подмосковном Красногорске в понедельник вечером, следует из данных сервиса «Яндекс. Карты».

Движение затруднено от пересечения с Ильинским шоссе до поворота на улицу Народного ополчения. Также придется постоять на съездах со второстепенных улиц.

Локальные пробки наблюдаются также при движении в сторону Москвы.

Сложная дорожная ситуация сложилась на дороге, ведущей в Красногорск из московского микрорайона Митино, а также на примыкающем участке улицы Речной.

На Пятницком шоссе пробка протяженностью около 5 км - от ТРЦ «Отрада» до деревни Юрлово в Солнечногорском округе.