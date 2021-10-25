РИАМО - 25 окт. С начала 2021 года в Солнечногорске побывали около 700 тыс. туристов. Всего за этот период Подмосковье посетили свыше 10 млн гостей, сообщает пресс-служба комитета по туризму Подмосковья.

Солнечногорск считается одним из самых литературных округов Подмосковья, поскольку здесь свои известные произведения создали Михаил Лермонтов и Александр Блок.

Самыми популярными местами для посещений стали усадьба Середниково, где работал Лермонтов, и усадьба Шахматово, где Блок написал свыше 300 стихотворений.

Пользуется интересом у туристов и набережная одного из крупнейших озер Подмосковья – озера Сенеж. Это единственное озеро в Московской области, которое располагается в черте города.

Также гостей региона привлекал Музейно-выставочный центр «Путевой дворец». Здание его возвели еще в конце XVIII века. До настоящего времени оно сохранилось в переделанном в 1808-1810 годах варианте.

Обновленный дворец вошел в состав архитектурного ансамбля Петербургского шоссе и стал второй от Москвы почтовой станцией.

На сегодняшний день музейная коллекция насчитывает свыше 16 тыс. предметов, фонд продолжают пополнять местные жители, принося старинные вещи, фотографии и документы.

Перечисленные места включены в областные программы «Активное долголетие», «Лето в Подмосковье» и «Зима в Подмосковье».

Помимо достопримечательностей Солнечногорска туристы интересуются Клином, Сергиево-Посадским округом, Коломной, Дмитровским округом, Серпуховом, Истрой и Зарайском.

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