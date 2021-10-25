РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 окт. Пробка протяженностью почти 4 км образовалась в понедельник вечером на Носовихинском шоссе в подмосковной Балашихе, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Согласно данным сервиса по состоянию на 18:15, движение затруднено в сторону Москвы от поворота на улицу Южная в микрорайоне Кучино до поворота на улицу Поповка.

Затор также образовался в сторону области от Никольско-Архангельского проезда до поворота на шоссе Ильича, на Щелковском шоссе - от 25 км до Пехра-Покровского кладбища, на Леоновском шоссе от поворота на улицу Коминтерна до станции Кучино, а также в сторону шоссе Энтузиастов от улицы Центральная до поворота к Военной академии.

Постоять придется и на улицах Советская и Пролетарская до пересечения с улицей Новой в микрорайоне Железнодорожный, на улицах Звездная, Солнечная и Советская в Балашихе, а также на Восточном шоссе от станции Черное до станции Заря.