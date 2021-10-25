РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 окт. Новую школу на Флотском проезде микрорайона Кузнечики Подольска построили на 90%, сообщили в пресс-службе министерства строительного комплекса Московской области.

Школа на 1100 мест во Флотском проезде городского округа Подольск будет сдана до конца текущего года. В строительстве задействовано около 170 человек и 3 единицы техники.

Завершается внутренняя отделка помещений, устройство фасадных конструкций и монтаж инженерных сетей. Продолжается благоустройство прилегающей территории, начаты работы по устройству резинового покрытия спортивных площадок, устанавливаются спортивные и игровые комплексы.

В рамках проекта предусмотрено строительство школы, рассчитанной на 44 класса. Всего здесь будут обучаться 1100 учеников. В новом 4-этажном здании общей площадью более 16,6 тысяч квадратных метров разместятся зоны начальной, средней и старшей школы с отдельными входами, помещения для творчества, мастерские и лаборатории. Здесь появятся спортивные и актовый залы, просторная столовая с пищеблоком полного цикла, медицинский блок, а также необходимые административные и технические помещения.

На прилегающей территории будут оборудованы современная зона с возрастными игровыми и спортивными комплексами, места для отдыха и проведения общешкольных мероприятий.

Возведение нового объекта образования ведется в рамках госпрограммы Подмосковья «Строительство объектов социальной инфраструктуры».