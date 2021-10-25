РИАМО - 25 окт. Пробки в 8 баллов из 10 возможных образовались на дорогах Москвы вечером в понедельник, загруженность дорог снизится до 5 баллов к 20:00, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Сейчас дорожное движение наиболее затруднено на шоссе Энтузиастов, Третьем транспортном и Садовом кольцах, Серебрянической набережной, а также на Новослободской улице и проспекте Вернадского.

Также загружены юго-восточная часть МКАД, улица Радио, Бакунинская, Русаковская, Тихвинская и Красноказарменная улицы.

Плотность движения снизится до 5 баллов к 20 часам, до 3 баллов к 21 часу и до 1 балла к 22 часам.