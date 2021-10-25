РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 25 окт. Капитальный ремонт родильного дома в подмосковном Красногорске планируют завершить в марте 2022 года, сообщил временно исполняющий полномочия главы городского округа Всеволод Волосевич.

Волосевич проинспектировал ход ремонтных работ в акушерском отделении Красногорской городской больницы № 1 в понедельник, 25 октября.

«Этот объект один из приоритетных в округе. Как вы знаете, сейчас молодые мамы вынуждены ездить в соседние округа для родов», - сказал Волосевич.

Он отметил, что администрация муниципалитета контролирует ход работ. Было небольшое отставание от графика, но в настоящее время подрядчик нарастил темпы.

«Исполнение по контракту более 50%. Мы надеемся, что к марту объект будет сдан. Сейчас мы проверили, что на объекте работают более 100 человек, темпы очень хорошие. Не снижая контроля, будем всем, чем можем, помогать и подрядчику, и дирекции единого заказчика Минздрава», - добавил Волосевич.

По его словам, на объекте есть проблемы с присоединением к техсетям, администрация взяла вопрос в проработку.

«Есть вопросы также по дополнительному оборудованию. Будем писать заявку, чтобы нас включили в госпрограмму на 2022 год», - заключил Волосевич.

Главврач Красногорской горбольницы №1 Анжелика Евзерихина сообщила, что на время ремонта местного роддома жительниц Красногорска направляют в ближайшие роддома, а также в перинатальные центры.

«Большинство рожениц предпочитают Одинцовский роддом. С марта там появились на свет уже более 400 красногорских деток», - отметила Евзерихина.

Представитель компании-генподрядчика Александр Либерман добавил, что на объекте соблюдают все требования ковидной безопасности. По его прогнозам, пандемия не повлияет на темпы работ.