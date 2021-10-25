РИАМО - 25 окт. Столичные и подмосковные автомобилисты начали активно менять летнюю резину на зимнюю в связи с похолоданием, сообщили РИАМО представители шиномонтажных мастерских Московского региона.

Первый снег в столице выпал 19 октября. В Москве и Подмосковье минувшая ночь стала самой холодной с начала осени: на метеостанции ВДНХ зафиксировали температуру минус 2,4 градуса. На этой неделе синоптики прогнозируют заморозки до минус 1 – минус 6 градусов.

«Как только минуса пошли, сразу стали приезжать машины и переобуваться для безопасной езды по городу», – сказал сотрудник автокомплекса «Эталон».

Спрос на данную услугу увеличился в последние 3-4 дня, отметили сотрудники автотехцентров «RED Motors» и «Нивюс».

Снижение спроса на «переобувку» произойдет к концу ноября или в декабре, когда большинство автомобилистов сменит летние шины на зимние.

«Наверное, после того как наступит зима, такого ажиотажа уже не будет», – добавил сотрудник автотехцентра «На колесах».

Цена данной услуги варьируется в зависимости от машины, а также радиуса и размера резины. В разных шиномонтажных за «переобувку» нужно будет заплатить от 2 до 8 тыс. рублей.

Летняя резина жестче зимней по составу. Когда температура снижается, шины твердеют, что в свою очередь создает опасность на дороге. Важно вовремя сменить покрышки, чтобы чувствовать себя увереннее на дорогах.