РИАМО - 25 окт. За последние 10 лет благодаря модернизации систем очистных сооружений концентрация основных загрязняющих веществ в атмосфере города снизилась в 2,3 раза, мелких частиц в 1,5 раза, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«Завершается один из крупнейших экологических проектов правительства города – это реконструкция Курьяновских и Люберецких очистных сооружений по новейшим технологиям, когда все продукты жизнедеятельности человека будут перерабатываться, включая выработку из них удобрений – азота, фосфора», — сказал Бирюков на церемонии открытия 26-го заседания Сети Всемирной организации здравоохранения «Регионы за здоровье».

Он добавил, что в процессе переработки осадок будет сжигаться, превращаясь в сырье для цементной промышленности.

Заммэра обратил внимание, что власти провели работу по закрытию городских очистных сооружений. Таким образом, полностью исключена возможность выброса в атмосферу запахов.