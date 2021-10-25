РИАМО - 25 окт. Подмосковное УФАС постановило привлечь к административной ответственности АО «Мособлэнерго» за нарушение правил технологическое присоединения. Девятый арбитражный апелляционный суд поддержал это решение, сообщает пресс-служба антимонопольной службы.

На нарушение пожаловалось ООО «Инвест К». Общество сообщило, что «Мособлэнерго» не выполнило техническое присоединение в срок.

УФАС Подмосковья рассмотрело обращение и установило, что жалоба обоснована. Антимонопольная служба вынесла постановление о штрафе в 600 тыс. рублей.

«Мособлэнерго» не согласилось с этим решением и подало апелляцию в суд, но суд подержал решение регионального УФАС.