РИАМО - 25 окт. В Серпухове провели ремонт участка Борисовского шоссе от съезда с Симферопольского шоссе до железнодорожных путей с 0 по 4 км, ремонт дороги позволил обеспечить комфортный проезд для более 120 тыс. местных жителей, сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

Борисовское шоссе является одним из главных въездов в округ, оно соединяет центральную часть города с высокоинтенсивным Симферопольским шоссе.

Дорога позволяет местным жителям добраться до множества социально значимых объектов муниципалитета. Также шоссе ведет к деревням Палихово и Борисово.

Ремонт участка Борисовского шоссе состоялся в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».