РИАМО - 25 окт. Дмитровский городской суд отказал компании «Ресурс Маркет» в отмене постановления о штрафе 200 тыс. рублей за навалы строительного мусора в поселке Останкино Дмитровского городского округа, сообщает пресс-служба региональной Минэкологии.

Строительный мусор был свален на земельном участке, принадлежащем компании.

«В ходе рейда были задержаны пять грузовых автомобилей, которые сбрасывали отходы на открытый грунт. В итоге компания была наказана», - сообщил заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Он уточнил, что собственник участка пытался опротестовать штраф в судебном порядке, но ему удалось добиться только снижения суммы. Суд принял это решение, поскольку не существует прямых доказательств того, что компания сама организовала прием строительного мусора.

Скорее всего, свалка образовалась из-за отсутствия контроля за состоянием земель, что является обязанностью собственника или арендатора.

Сейчас в суде рассматривается иск Минэкологии к нарушителю с требованием возместить ущерб, причиненный незаконным размещением отходов. Сумма его превышает 12 млн рублей.