РИАМО - 25 окт. В одинцовском микрорайоне Новая Трехгорка открылась новая трасса длиной более 1 км. Дорожка проходит по живописному Подушкинскому лесу и продолжает существующую, асфальтовую, которая начинается от станции МЦД «Сколково», сообщает пресс-служба администрации городского округа.

Трасса станет частью веломаршрута, который свяжет две крупные зоны отдыха муниципалитета – парк Мещерский с парком Малевича. Глава Одинцовского округа Андрей Иванов отметил, что инфраструктура объекта продолжит развиваться.

«Сегодня протестировали трассу в одинцовском микрорайоне Новая Трехгорка. Подрядная организация ответственно подошла к работам – дорожка сделана качественно, подходит как для велосипедистов, так и для прогулок с детьми, спокойного отдыха», — сказал Иванов.

Он добавил, что очень важно, что был максимально сохранен лесной фонд. Трассу удалось вписать в существующий ландшафт. Она петляет между деревьями и не позволяет сильно разогнаться на велосипеде или самокате. Ширина новой дорожки— от 2,5 м до 3,5 м.

«Приятно видеть, что объект только-только открыли, а здесь уже много посетителей. Это еще одна визитная карточка Новой Трехгорки. Обсудили с подрядчиком, что еще можно сделать – так, на ряде участков добавим спуски с трассы к лесу. Также надо проработать вопрос с освещением», – рассказал Андрей Иванов.

При обустройстве дорожка была приподнята над землей – чтобы не травмировать корневую систему лесных деревьев. Сам «пирог» трассы состоит из последовательно уложенных георешетки, слоя уплотненного песка, геотекстиля и финишного покрытия из гранитной крошки.

С учетом рельефа для пропуска воды были уложены поперечные дренажные трубы. Также в районе улицы Кутузовская был установлен мостовой переход.

Кроме того, на встрече главы Одинцовского округа с жителями Новой Трехгорки обсудили план по благоустройству пруда на окраине микрорайона.

Как сообщила заместитель главы администрации муниципалитета Валентина Переверзева, в этом году были проведены первоначальные работы по очистке – в рамках субботников и силами Одинцовского парка культуры, спорта и отдыха. Основной комплекс работ по обустройству объекта запланирован на следующий год.