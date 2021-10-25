РИАМО - 25 окт. ГИБДД призвала жителей Москвы соблюдать особую осторожность при управлении автомобилем в утренние часы из-за возможного обледенения дорожного покрытия, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Эстакады, мосты и путепроводы являются участками повышенной опасности, так как наиболее подвержены обледенению.

При проезде через такие места не следует совершать резких маневров и развивать высокую скорость.

Ранее Дептранс Москвы посоветовал столичным водителям пользоваться общественным транспортом вместо личного автомобиля из-за гололедицы.