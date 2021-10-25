РИАМО - 25 окт. За последние десятилетия в столице проведена модернизация топливно-энергетического хозяйства, сократилась энергоемкость производств, снизилось потребление воды и газа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«За последние десятилетия Москва провела колоссальную работу, в первую очередь по модернизации топливно-энергетического хозяйства, коммунальных предприятий, созданию комфортной городской среды, озеленению и экологизации автотранспорта», — сказал Бирюков на церемонии открытия 26-го заседания Сети Всемирной организации здравоохранения «Регионы за здоровье».

Заммэра Москвы добавил, что все эти меры ориентированы на улучшения качества жизни и сохранения здоровья горожан.

По словам Бирюкова, за прошедшие десятилетия в столице на 37% снизилась энергоемкость производств, были модернизированы объекты генераций, закрыто около 50 устаревших и неэффективных котельных. Также была создана единая система теплоснабжения.

«Население столицы выросло на 1 млн человек. Построено более 100 млн кв. м жилых и нежилых зданий, при этом потребление тепла и электроэнергии сократилось на 11%. Потребление воды на 32%, а газа на 18%», — сказал Бирюков.

Он обратил внимание на то, что город смог отказаться от наиболее неэкологичных видов топлива – угля или мазута. Также Москва стала первым регионом России, где запретили использование двигателей классом ниже, чем «Евро-5», и первым по стране, где отказались от закупки дизельных автобусов.

В настоящее время в столице работает 700 электробусов на 56 маршрутах. Власти города намерены полностью отказаться от автобусов с двигателями внутреннего сгорания.

Бирюков заявил, что Москва вошла в топ-30 городов мирового рейтинга по качеству воздуха. Они контролируются в круглосуточном режиме 57 экологическими станциями, передвижными и стационарными лабораториями. ​