РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 окт. В подмосковном Подольске у ж/д станции Силикатная электропоезд насмерть сбил неизвестного мужчину 30-35 лет, сообщает администрация округа.

Трагедия произошла 24 октября в микрорайоне Силикатная. На перегоне «Щербинка – Подольск» в границах станции Силикатная рядом с оборудованным пешеходным переходом был смертельно травмирован неизвестный мужчина 30-35 лет.

Он не соблюдал требования безопасности и переходил железнодорожные пути не убедившись в отсутствии приближающегося поезда. Мужчина скончался до прибытия бригады скорой помощи.

Основными причинами травматизма среди взрослых и детей является несоблюдение и пренебрежение гражданами правилами поведения на объектах железнодорожной инфраструктуры, а именно: нахождение на железнодорожных путях и переход через них в неустановленных местах.

Кроме того, подобные трагедии случаются и на оборудованных звуковой и световой сигнализацией пешеходных переходах в непосредственной близости перед приближающимся поездом.

При этом нередки случаи, когда граждане следуют по железнодорожным путям и переходам с наушниками и в капюшоне, что также не позволяет своевременно расслышать или увидеть надвигающуюся опасность.