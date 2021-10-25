РИАМО - 25 окт. В жилом доме в Набережных Челнах произошел взрыв, который разрушил несколько квартир на двух этажах, сообщает ТАСС.

В экстренных службах уточнили, что в результаты происшествия есть пострадавшие. На данный момент уточняется их точное количество.

Взрыв случился в панельном пятиэтажном доме, на 4 и 5 этажах. В результате повреждения получили как минимум 4 квартиры и кровля.

Предполагается, что произошла утечка газа. Эпицентр взрыва устанавливается.

Последствия взрыва газа в жилом доме в Набережных Челнах. ВИДЕО>>