РИАМО - 25 окт. Легендарный трамвай-трактир «Аннушка», который курсировал по столице около 30 лет, продают в Сети. Соответствующее объявление владелец транспорта разместил во «ВКонтакте».

«Продаю трамвай на ходу, чешская «Татра». Цена 1 200 000 рублей», – указано в объявлении.

Трамвай ходил в центре города с 1989 по 2020 год. Сначала это была чайная, а потом – ресторан. В нем также проводили экскурсии и корпоративы. Примечательно, что именно этот трамвай снимался в культовом фильме «Брат-2».

Ранее в столичном Дептрансе сообщали, что на маршрут №6 вышел 400-й трамвай «Витязь-Москва». До конца 2022 года в городе появится еще 55 современных трехсекционных трамваев.

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