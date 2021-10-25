РИАМО - 25 окт. Сотрудники Роспотребнадзора провели проверку и обнаружили многочисленные нарушения мер профилактики Covid-19 в театре МДМ. Теперь культурному учреждению грозить закрытие на 90 суток, рассказал главный специалист-эксперт столичного управления Роспотребнадзора Шамиль Мустафаев.

«В частности, установлено нарушение социального дистанцирования, при входе в театр наблюдалось большое скопление людей, многие сотрудники и посетители театра были без средств индивидуальной защиты органов дыхания, также установлены нарушения мер дезинфекционного режима», - сказал Мустафаев.

В соответствии с частью 2 статьи 6.3 КоАП РФ театру грозит штраф в 500 тыс. рублей или приостановление деятельности до 90 суток по решению суда.

Мустафаев добавил, что из-за рисков стремительного распространения коронавируса в Москве активно проверяются места, где собирается большое количество людей.

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