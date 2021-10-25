РИАМО - 25 окт. Директор Европейского регионального бюро ВОЗ поблагодарил столичного градоначальника Сергея Собянина за сотрудничество в области охраны здоровья населения и защиты окружающей среды. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.
В столице прошло открытие 26-го заседания Сети Всемирной организации здравоохранения «Регионы за здоровье». Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге отметил внимание московского правительства к вопросам климата и состояния окружающей среды, а также стремление к консолидации усилий в условиях непростой эпидобстановки.
Он подчеркнул, что сегодня вопросы здоровья населения должны быть включены во все повестки: политическую, научную, экономическую и социальную. Сегодня всем странам нужно предпринять важные действия, чтобы процветать в будущем.
«Только когда мы делимся опытом, мы становимся сильнее. Мы как никогда сейчас объединяем наши усилия, хочу поблагодарить за это мэра Москвы», – резюмировал Клюге.
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