РИАМО - 25 окт. Директор Европейского регионального бюро ВОЗ поблагодарил столичного градоначальника Сергея Собянина за сотрудничество в области охраны здоровья населения и защиты окружающей среды. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

В столице прошло открытие 26-го заседания Сети Всемирной организации здравоохранения «Регионы за здоровье». Директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге отметил внимание московского правительства к вопросам климата и состояния окружающей среды, а также стремление к консолидации усилий в условиях непростой эпидобстановки.

«Мы должны заботиться об инфраструктуре, увеличивать количество зеленых насаждений. Это поможет снизить влияние изменения климата и сократить выбросы в атмосферу вредных веществ. Мы должны прививать населению интерес к физическим нагрузкам», – заявил Клюге, добавив, что важно формировать взаимодействие граждан и правительств, так как они несут общую ответственность.

Он подчеркнул, что сегодня вопросы здоровья населения должны быть включены во все повестки: политическую, научную, экономическую и социальную. Сегодня всем странам нужно предпринять важные действия, чтобы процветать в будущем.

«Только когда мы делимся опытом, мы становимся сильнее. Мы как никогда сейчас объединяем наши усилия, хочу поблагодарить за это мэра Москвы», – резюмировал Клюге.

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