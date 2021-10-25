РИАМО - 25 окт. В понедельник в округе Солнечногорск произошла дорожная авария с участием 5 автомобилей. Обстоятельства ДТП с пострадавшими проверит прокуратура Подмосковья, сообщает пресс-служба ведомства.

Проведение проверки поручили Солнечногорской городской прокуратуре. Ее специалисты оценят соблюдение законодательства в сфере обеспечения безопасного дорожного движения.

На место происшествия выехал Солнечногорский городской прокурор Артем Шишов. Его направил исполняющий обязанности прокурора Подмосковья Андрей Ганцев.

Ранее в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области РИАМО сообщили, что столкновение произошло на 34-м км автодороги М-10. Столкнулись 2 грузовика MAN, один рейсовый автобус, «Газель» и легковой автомобиль марки ВАЗ. По предварительным данным, пострадали 2 человека.