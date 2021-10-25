РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 окт. В понедельник в микрорайоне Железнодорожный подмосковной Балашихи стартовала ярмарка меда, она продлится до 31 октября включительно, сообщается в Instagram-аккаунте управления потребительского рынка, услуг и рекламы администрации муниципалитета.

«Для гостей предложен широкий ассортимент продуктов пчеловодства, меда, а также овощей, фруктов, орехов, кондитерских изделий», - говорится в сообщении.

Ярмарка проходит с 25 по 31 октября по адресу: микрорайон Железнодорожный, ул. Советская, вблизи дома №25.