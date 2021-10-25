РИАМО (БАЛАШИХА) - 25 окт. Житель Балашихи украл с велопарковки электросамокат, принадлежащий 35-летней женщине, злоумышленника задержали, сообщается на сайте Главного управления МВД России по Московской области.

В дежурную часть отдела полиции по обслуживанию микрорайона Железнодорожный МУ МВД России «Балашихинское» обратилась 35-летняя местная жительница с сообщением о том, что неизвестный похитил ее электросамокат с велопарковки, расположенной на ул. Новой. Сумма ущерба составила 40 тыс. рублей.

Сотрудниками полиции по подозрению в совершении преступления установлен и задержан 35-летний местный житель. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».