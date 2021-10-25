РИАМО - 25 окт. С 15 ноября в России запускают экологическую акцию по сбору макулатуры для школьников «Бумажный бум!», сообщил директор Федерального центра дополнительного образования и организации отдыха и оздоровления детей Игорь Козин.

«Команды школьников будут собирать и сдавать макулатуру по всей стране, записывать и размещать в социальных сетях, в том числе и ролики, а лучшая команда получит главный приз – это путешествие на одну из сохраняемых природных территорий нашей России. Поэтому мы к этому готовимся. И такая команда будет официально объявлена по всей стране», – сказал Козин.

Кроме того, с 14 по 21 ноября в России состоится экодиктант. Его проведут на площадке Экодиктант.рус, которую планируют превратить в тренажер для проверки знаний в области экологии и после основного диктанта.

В этом году акция станет международной. В ней планируют принять участие еще 4 страны кроме России.

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