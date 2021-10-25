РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 25 окт. Кабинет гериатра открылся в отделении «Кутузово» клинической больницы №3 Подольска, прием пациентов старшего возраста ведется дважды в неделю, сообщила главный врач медучреждения Марина Черногорова.

Кабинет гериатра – медицинского специалиста, в задачу которого входит лечение людей в возрасте старше 60 лет с учетом специфики их возраста, наличия хронических заболеваний и инвалидности, открылся в рамках федерального проекта «Старшее поколение».

«В отделении клинической больницы был выделен специалист - гериатр, который занимается болезнями пожилых людей. В частности, он проводит осмотр, отвечает на вопросы, дает советы. Например, по улучшению памяти или по предупреждению возрастных заболеваний. Прием ведут врач и медсестра, которые прошли отдельное обучение и используют в своей работе специальные методики. Работа первого подобного кабинета будет проходить дважды в неделю», - сказала Черногорова.

В отделении «Кутузово» клинической больницы №3 врач принимает дважды в неделю: вторник и четверг с 13:00 до 16:00. Рекомендуется посещать гериатра дважды в год людям в возрасте от 60 лет в качестве профилактики.

Более того, на базе Московского госпиталя ветеранов воин был открыт стационар с гериатрическими койками, куда врачи-гериатры могут отправлять на госпитализацию пациентов при необходимости.